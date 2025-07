Volley Femminile Velasco | Davvero felici della vittoria in Nations League Orgoglioso del gruppo azzurro

La squadra leggendaria dell’Italia del Volley Femminile emoziona ancora. E lo fanno le Azzurre grazie alla terza vittoria in Nations League, dopo le edizioni vinte del 2022, 2024 e quella, dunque, del 2025. In 4 anni strabilianti di conquiste, con la medaglia d’oro al collo alle Olimpiadi di Parigi, la Nazionale Tricolore stupisce ancora e conferma il dominio mondiale. La 15esima vittoria consecutiva in competizione è arrivata in finale con il Brasile, la scorsa notte del 27 luglio. E le congratulazioni, insieme all’entusiasmo, non si spengono. Il risultato a favore è stato quello, senza misura, rifilato in 4 set in una partita combattuta e ottenuta con grinta e unione di un gruppo, che ormai è leggendario, di (3-1 – 22-25, 25-18, 25-22, 25-22). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it