Novità su Nusa-Napoli | un’altra pista di mercato porta anche in Serie A i dettagli

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi dopo il mancato arrivo di Dan Ndoye dal Bologna: si sonda anche un calciatore dalla Serie A, oltre all’esterno del Lipsia. Il Napoli cerca rinforzi sulle fasce: dopo il mancato arrivo di Ndoye, il direttore sportivo Giovanni Manna vuole regalare a Conte l’esterno che può valorizzare una formazione già solida. Ma non tutto fila liscio: alcune trattative si complicano, altre ancora restano sospese. Come nel caso di Antonio Nusa, giovane talento norvegese del Lipsia, e di un’altra pista dalla Serie A che inizia a prendere quota. Napoli, salta Ndoye: le ultime su Nusa e Zaccagni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Novità su Nusa-Napoli: un’altra pista di mercato porta anche in Serie A, i dettagli

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Serie A, oggi l’annuncio degli orari delle ultime giornate di campionato: si va verso tutte le partite alla stessa ora; e in caso di spareggio Scudetto La Lega Serie A annuncerà oggi gli orari della 37ª giornata, con una soluzione molto probabile: nove partite in contemporanea domenica alle 20.

Quote antepost vincente Serie A 2024-25. Chi vincerà lo scudetto? Napoli in fuga - Eccoci arrivati anche quest’anno all’articolo dedicato alle quote antepost sul vincente della stagione di Serie A 2024-25.

Risultati 36ma giornata Serie A: l’Inter vola, il Napoli frena e campionato riaperto - I risultati della 36ma giornata di Serie A hanno riaperto la lotta scudetto in modo netto e deciso: il Napoli ha frenato con il Genoa, l’Inter ha superato il Torino e la corsa scudetto è completamente riaperta Risultati 36ma giornata Serie A: l’Inter vola, il Napoli frena e campionato riaperto – SerieAnews La 36ma giornata di Serie A ha regalato una grande sorpresa nelle zone nobili della classifica, nella lotta scudetto.

Per Antonio #Cassano il giovane #Nusa potrebbe diventare l'erede di Kvara in Serie A. Il Napoli ci sta pensando, ma intanto si è inserita la Roma.

