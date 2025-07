Osimhen | il 2 agosto la presentazione al Galatasaray

Non esiste solo il mercato degli acquisti per il Napoli, c’è ovviamente anche quello delle cessioni. La piĂą importante è sicuramente quella di Victor Osimhen, attaccante ormai a un passo dal Galatasaray: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la data da cerchiare in rosso è il 2 agosto. Quel giorno lì il 26enne sarĂ accolto a Istanbul in modo incredibile. C’è chi promette che sarĂ un evento indimenticabile. L’operazione è virtualmente conclusa, ma manca qualche elemento burocratico per la finalizzazione della stessa. Un altro esubero da piazzare è Walid Cheddira. L’attaccante sembrava aver trovato l’accordo con il PAOK, ma il suo passaggio in Grecia è saltato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osimhen: il 2 agosto la presentazione al Galatasaray

