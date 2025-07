Munich Re | in I sem danni da catastrofi naturali calati a 131 mld

Roma, 29 lug. (askanews) – Nella prima metà del 2025 le catastrofi naturali hanno causato perdite complessive per circa 131 miliardi di dollari, in netto calo dai 155 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente (al netto dell’inflazione). Di queste 80 miliardi di perdite erano assicurate, in questo caso invece in crescita dai 64 miliardi un anno prima. Lo riporta Munich Re nel suo ultimo resoconto semestrale. Sia le perdite complessive che quelle assicurate sono state significativamente più alte rispetto alla media dei dieci anni precedenti e dei 30 anni precedenti: sempre al netto dell’inflazione rispettivamente 101 e 79 miliardi (10 e 30 anni), e perdite assicurate per 41 e 26 miliardi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

