WWE | Bron Breakker e Bronson Reed devastano Roman Reigns e Jey Uso prima di SummerSlam

Bron Breakker e Bronson Reed hanno chiuso Monday Night Raw in grande stile, dominando completamente Roman Reigns e Jey Uso con una serie tremenda di spear e Tsunami che ha mandato un messaggio chiaro in vista del loro scontro a SummerSlam. Il main event trasformato in caos. Quello che doveva essere un match singolo tra Bronson Reed e Jey Uso si è rapidamente trasformato in una battaglia a quattro quando Bron Breakker ha causato la squalifica, colpendo Uso all’esterno del ring con una spear devastante. I due heel non si sono fermati qui: hanno riportato Uso sul quadrato e hanno iniziato a pestarlo senza pietĂ . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker e Bronson Reed devastano Roman Reigns e Jey Uso prima di SummerSlam

