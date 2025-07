Media | se Hamas non accetta la tregua Israele la annetterà Gaza L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

Roma, 29 luglio 2025 – Se Hamas non dovesse accettare una tregua, Israele inizierĂ ad annettere parti di Gaza. Lo scrive la stampa israeliana, mentre si registrano almeno altri 30 morti palestinesi nei bombardamenti condotti dalle Idf oggi nella Striscia. A essere colpito il campo profughi di Nuseirat e le vittime sarebbero tutte donne e bambini. Intanto i Paesi Bassi hanno dichiarato i ministri dell'ultradestra israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich persone non gradite, impegnandosi "a registrarli come stranieri indesiderati nel sistema Schengen". Ieri il primo ministro olandese Dick Schoof ha dichiarato che il Paese sosterrĂ la proposta della Commissione europea di sospendere la partecipazione di Israele al programma di ricerca Horizon Europe dell'Ue, a causa della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterĂ Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

