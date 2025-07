Rapina violenta nel centro di Lugano per un orologio | due arresti internazionali dopo quasi un anno di indagini

Una rapina brutale avvenuta nella notte del 18 agosto 2024 nelle vie del centro di Lugano ha trovato, a quasi un anno di distanza, una prima risposta giudiziaria. Il pinistero pubblico e la polizia cantonale hanno comunicato l’arresto di due uomini sospettati di essere tra i responsabili: si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

