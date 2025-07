Monteleone di Spoleto e la biga contesa il Ministero con il Comune | il carro d' oro torni in Umbria

Si torna a parlare della Biga di Monteleone di Spoleto, splendido reperto trafugato ai primi del Novecento dal piccolo paese umbro oggi esposto al Met di New York. I rappresentanti del ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – e il Comune di Monteleone di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dove si trova Monteleone di Spoleto, il borgo affittato da Angelo Ciampini e Penelope Pozzar per il matrimonio - Angelo Ciampini, l'erede dell'omonimo bar romano, ha sposato Penelope Pozzar lo scorso weekend e per l'occasione ha affittato l'intero borgo di Monteleone Spoleto: ecco dove si trova.

Festa a ‘quota mille’ con la Fiera di san Felice a Monteleone di Spoleto - Festa a quota mille metri d’altitudine con la Fiera di san Felice sabato 19 e domenica 20 luglio, quando Monteleone di Spoleto, il Comune più alto dell’Umbria e uno dei borghi più belli d’italia, ospiterà la mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri.

