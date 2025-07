Borsa | Milano vivace +0,75% sale Bper riduce calo Stellantis

Si vivacizza Piazza Affari dopo oltre un'ora e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,75% a 41.040 punti. Scende a 81,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1 punto a oltre il 3,51% e quello tedesco di 1,5 punti sopra al 2,7%. Svetta su tutte Bper (+2,32%), che ha chiuso l'Opas su Popolare Sondrio (+1,76%) con l'80% del capitale lo scorso 25 luglio. Seguono Leonardo (+2,14%), in trattativa con Iveco (+1,73%) per rilevare la divisione difesa (Idv) insieme a Rheinmetall (+1,97% a Francoforte). Riduce il calo Stellantis (-1,98%) dopo la semestrale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano vivace (+0,75%), sale Bper, riduce calo Stellantis

Bper, nel Q1 2025 utile a €442,9 mln trainato dalla commissioni e ricavi a €1,4 mld (+5%); ok dall’Ivass per Opa su BPS, in Borsa +5% - Bper Banca chiude il primo trimestre 2025 con un utile netto in calo rispetto al 2024, ma superiore alle attese, e un CET1 in crescita al 15,8%; gli analisti confermano il giudizio positivo sul titolo con target a €8,75 e le previsioni per il 2025 restano in linea con il consenso; l’Ivass approva l’

Unipol sotto il 20% di Bper. Titolo al top in Borsa - Unipol conferma che non intende restare al di sopra del 20% del capitale di Bper per effetto dell’offerta di scambio lanciata dalla banca emiliana sulla Popolare di Sondrio.

BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione e ci consolideremo come terzo polo e 6 mln di clienti" - BPER guadagna il +6,5% in Borsa dopo il successo dell’OPA su Pop Sondrio, con un’adesione del 58,49%: supera la soglia minima e ottiene il controllo della banca valtellinese BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione

