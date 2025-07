Evade dai domiciliari ruba l’auto di una donna poi picchia l’ex moglie e figlio

Dopo essere evaso dai domiciliari ha prima rubato l’auto di una donna, poi si è recato dall’ex moglie e dal figlio e li ha aggrediti: è stato arrestato di nuovo a Nettuno un uomo di 48 anni di origini polacche che deve rispondere dei reati di evasione, rapina, lesioni personali e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: domiciliari - auto - donna - moglie

Nasconde la cocaina nel vano della ruota di scorta dell'auto, è ai domiciliari e viene arrestato di nuovo - SENIGALLIA - Oltre 600 grammi di cocaina confezionata e sottovuoto nascosti nel vano della ruota di scorta dell’auto parcheggiata sotto casa: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Senigallia nell’abitazione di un 50enne albanese a Chiaravalle, già agli arresti domiciliari per.

Rubavano componenti d’auto per rivenderli online: due giovani ai domiciliari - Comunicato Stampa Tentano la fuga dopo un furto: contromano in autostrada e speronamenti durante l’inseguimento Nella mattinata odierna, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento e Montesarchio hanno … Continua L'articolo Rubavano componenti d’auto per rivenderli online: due giovani ai domiciliari proviene da Fremondoweb.

Minacce e auto bruciata, incubo finito per una donna: l'ex finisce agli arresti domiciliari - Dietro l'incendio dell'auto c'era, secondo la ricostruzione dei detective dell'Arma, la mano dell'ex.

Ha cercato di uccidere la moglie con un cuscino, poi con un foulard: la donna si salva mentre lui si addormenta sotto effetto di stupefacenti ? Vai su Facebook

Prima evade dai domiciliari, poi ruba l’auto per schiaffeggiare ex moglie e figlio; Nettuno, Evade dai domiciliari, ruba l’auto di una donna poi picchia l’ex moglie e figlio; Evade dai domiciliari, ruba auto poi prende a schiaffi figlio ed ex moglie. Fermato con il taser.

Evade dai domiciliari, ruba auto poi prende a schiaffi figlio ed ex moglie. Fermato con il taser - E' evaso dai domiciliari, ha rapinato dell'auto una donna e ha preso a sia schiaffi il figlio che l'ex moglie. Segnala romatoday.it

Napoli, evade dai domiciliari per picchiare la moglie con una mazza da ... - La donna, già sottoposta a violenze in passato, si rifiuta: il 40enne, così, viola gli arresti domiciliari e si presenta alla porta della moglie, che non cede e si rifiuta di incontrarlo. Da fanpage.it