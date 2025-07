Italia dove li metti i tuoi talenti? La Serie A non li prende la Serie B soffre

La categoria è in difficoltĂ e cerca sempre nuove risorse, ma basterebbe riavviare il mercato interno per trovarle.

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - di Redazione Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter.

Donadoni su Milan-Bologna, tra Serie A e Coppa Italia: “Io la vedo così. Conceicao …” - Roberto Donadoni, ex di Milan e Bologna, così a 'La Gazzetta dello Sport' sulla gara di domani in Serie A e sulla finale di Coppa Italia

Calcio Serie D / Vigor Senigallia ancora tra le migliori in Italia per numero di tifosi - Con 1.514 spettatori a gara la Vigor fa meglio dello scorso anno ed è 17° su 166 società in tutta la serie D: sarebbe prima in ben 4 gironi su 9.

