Roma, 29 lug. (askanews) - Gioia tra le migliaia di sfollati cambogiani che hanno dovuto lasciare le loro case al confine con la Thailandia a causa degli scontri tra i due paesi andati avanti per cinque giorni dopo la notizia dell'accordo di cessate il fuoco incondizionato che entrerĂ in vigore dalla mezzanotte. "Sono così felice, ora posso tornare a casa. Ho lasciato la mia casa, polli e anatre. Sono così felice" racconta una donna tra le tende. "Quando ho sentito la notizia sono stato così felice, perchĂ© mi mancano la mia casa e le mie cose che ho dovuto lasciare. Sono così felice da non poterlo descrivere" aggiunge un ragazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cambogia, gioia tra sfollati per il cessate il fuoco: ci mancava casa

