Incendio a Villasimius si indaga sulla presenza di un' auto sospetta

Le fiamme hanno distrutto decine e decine di auto. Guardia costiera, 118 e vigili del fuoco hanno soccorso centinaia di turisti rimasti bloccati sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio a Villasimius, si indaga sulla presenza di un'auto sospetta

Una domenica di paura ha trasformato una delle spiagge più belle della Sardegna in una trappola di fuoco. Un vasto incendio, di probabile origine dolosa, ha bloccato ogni via di fuga per centinaia di bagnanti a Punta Molentis, costringendoli a rifugiarsi verso Vai su Facebook

Incendio a villasimius distrugge auto e blocca turisti, due arresti per incendi dolosi nel sud sardegna - Un incendio a Punta Molentis, Villasimius, ha causato gravi danni e evacuazioni; intanto due arresti per incendi dolosi a San Giovanni Suergiu e Iglesias nel sud Sardegna. Si legge su gaeta.it