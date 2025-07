Il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è arrivato in Lega per partecipare all’Assemblea nella quale avrĂ modo di incontrare direttamente l’AD bergamasco Luca Percassi: al centro dei discorsi l’affare Ademola Lookman. LA NOTIZIA – Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, è appena arrivato in sede per prendere parte all’Assemblea di Lega nella quale avrĂ anche la possibilitĂ di discutere del caso Lookman. Il calciatore dell’Atalanta, che spinge per trasferirsi al Club nerazzurro in questa finestra estiva di mercato, rappresenta infatti l’assoluta prioritĂ dell’Inter per completare il suo reparto offensivo attraverso una figura dotata di quel dinamismo e di quell’estro spesso mancati nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it

Assemblea Lega, l'arrivo di Marotta! Attesa svolta sul fronte Lookman