Droga dello stupro nei cocktail? Arriva il tatuaggio che ti salva funziona così

Nuova svolta per la droga dello stupro nei cocktail! Arriva il tatuaggio che ti salva se ne finisci vittima, ecco come funziona Quante volte – soprattutto quando ci si reca in discoteca e nei locali – si è temuto di essere vittima del malintenzionato di turno? Basta un attimo di distrazione, fatale, per veder finire.

Il tatuaggio che si illumina se c’è droga dello stupro nel bicchiere, basta un secondo: come funziona l’invenzione coreana - Gli scienziati del Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology hanno sviluppato un tatuaggio temporaneo che avrebbe l’obiettivo di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti indesiderate nei cocktail.

Invita un'amica a casa, la droga e la violenta: a processo per stupro - Un tunisino di 43 anni, difeso dall’avvocato Dario Epifani, è accusato di aver ceduto droga ad un’amica e di aver abusato di lei mentre dormiva.

Casa trasformata in laboratorio di droga, sequestri e un arresto a Forlì: c’era anche la droga dello stupro - Un uomo è stato arrestato a Forlì per detenzione e produzione di droga. Scoperto un laboratorio nella sua abitazione.

Droga dello stupro, in Sardegna il kit per controllare i drink: "Molte donne lo hanno vissuto" - Sono le parole della coordinatrice del centro antiviolenza Onda Rosa Luisanna Porcu, che questa matt ... Come scrive youtg.net