Trading musicale | investire in una hit è il nuovo business

Roma, 29 luglio 2025 – Immaginate di investire in una hit musicale come "Survivor" delle Destiny's Child o "La solitudine" di Laura Pausini, e di ricevere una percentuale ogni volta che quella canzone viene ascoltata su Spotify, usata in una pubblicità o trasmessa alla radio. Non è fantascienza: è il trading musicale, una delle tendenze emergenti più curiose e promettenti nell'ambito degli investimenti alternativi. Un mondo in cui le canzoni diventano asset, gli artisti si trasformano in startup e gli investitori, grandi o piccoli, possono trarre profitto dalle royalties musicali. Ma come funziona il trading musicale? "Il trading musicale – spiega il pluricampione del mondo, Andrea Unger – è un sistema che consente di acquistare e vendere quote di diritti su brani musicali.

