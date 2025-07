Dramma in città uccide quattro persone e si toglie la vita | chi era il killer

Una tragedia scuote il mondo. Un uomo ha aperto il fuoco contro quattro persone prima di togliersi la vita. Un dramma ancora senza un particolare motivo Doveva essere un tardo pomeriggio come tutti gli altri, ma si è trasformato in tragedia a New York. In un grattacielo di Manatthan la giornata stava trascorrendo in maniera molto tranquilla e senza particolari problemi fin quando un 27enne, originario di Las Vegas e con disturbi mentali, ha deciso di entrare con un fucile e aprire il fuoco senza un motivo molto preciso. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Dramma in cittĂ , uccide quattro persone e si toglie la vita: chi era il killer

In questa notizia si parla di: dramma - quattro - persone - vita

Tir contro quattro auto, dramma in Italia: lo scontro è tremendo, traffico paralizzato - Un violento incidente stradale ha coinvolto nel pomeriggio di oggi cinque veicoli, tra cui un camion e quattro automobili.

Mediaset presenta quattro serie turche su Canale 5: dramma, intrighi e thriller internazionale - Mediaset rafforza il suo impegno nel settore della serialitĂ turca, proponendo quattro nuove produzioni di alta qualitĂ in esclusiva su Canale 5.

Il dramma nel silenzio. Oltre 300 feriti al giorno. Una denuncia su quattro presentata in Lombardia - Solo nel settore delle costruzioni, l’anno scorso, hanno perso la vita in Lombardia 19 lavoratori, a fronte dei 156 totali in Italia.

Primi passi dell'inchiesta della Procura sul drammatico incidente sul lavoro che ha causato la morte dei tre operai a Napoli. Quattro persone sono state... Vai su Facebook

Dramma sulla Torino - Milano: chi erano le vittime del tragico frontale; Terribile schianto sulla A4 (quattro morti), ancora grave l'unica superstite: è di Trento; Strage in autostrada, quattro morti: famiglia travolta dal tir, il giallo del guasto all’auto.

Dramma sulla Torino - Milano: chi erano le vittime del tragico frontale - Quattro persone hanno perso la vita nello scontro causato da un’auto contromano. Riporta valsesianotizie.it

Bergamo, domenica nera sulle strade: quattro vittime, Alberto Suardi morto a 20 anni nello schianto con la Panda a Borgo di Terzo - Nel giro di 24 ore quattro persone tra i 20 e i 63 anni hanno perso la vita in incidenti stradali. Secondo informazione.it