Benessere emotivo nei piccoli gesti del quotidiano, c’è un motivo psicologico se un tuo amico è sempre in ritardo. Se un nostro caro amico o familiare è sempre in ritardo non è solo perché non si regola con i tempi, c’è di più. La lentezza è molto spesso la manifestazione di un malessere interiore che non viene dichiarato a parole, ma che nei fatti può portare a conseguenze negative che sul lungo periodo saranno difficili da sanare. - Notizie.com È un tema molto delicato che viene trattato dalla psicologia. Il comportamento umano segue delle condizioni inedite, spesso nemmeno note alle persone che commettono i gesti. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il tuo amico arriva sempre in ritardo? C’è un motivo psicologico ben preciso