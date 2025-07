Castiglione delle Stiviere 60enne accoltellato dal coinquilino mentre guarda la TV | arrestato un 58enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella notte: colpito al collo senza motivo apparente. Violenta aggressione nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il suo coinquilino, un 60enne, che in quel momento era seduto sul divano a guardare la televisione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressore è rientrato a casa in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’abuso di alcol, e senza alcuna provocazione ha colpito la vittima con un fendente al collo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

