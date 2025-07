Dibattito ospedali Stefano Bandecchi | Pronti a fermare in tutti i modi la struttura di Narni-Amelia

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi non indietreggia di un millimetro sul voler dare la priorità alla costruzione di un nuovo ospedale a Terni piuttosto che iniziare i lavori per la struttura di Narni-Amelia. È infatti tornato sull’argomento nel consiglio comunale di lunedì 28 luglio, ribadendo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Le parole del sindaco di Amelia, dopo le dichiarazioni di Stefano Bandecchi sulla questione strutture ospedaliere del territorio Vai su Facebook

#Nuovi #ospedali, #Bandecchi: «#Narni-#Amelia? La priorità è quello di #Terni». #Polemica sul mancato invito https://umbriaon.it/nuovi-ospedali-bandecchi-narni-amelia-la-priorita-e-quello-di-terni-polemica-sul-mancato-invito/… #Umbria #sanità #salute #po Vai su X

Bandecchi, ospedale Narni-Amelia non prima di Terni - "Ho assistito in questo fine settimana ad una serie di polemiche strumentalizzanti per quanto riguarda il possibile ospedale nuovo di Narni- Da ansa.it

Bandecchi, nuovo ospedale Narni-Amelia? prima Terni - Amelia "se però prima si sarà costruito il nuovo di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di avere buttato soldi dei cittadini per tutt ... Riporta ansa.it