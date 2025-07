Cortei antagonisti e Pro Pal la procura di Torino chiede sette arresti

Nell’ambito di un’inchiesta su cinque manifestazioni antagoniste che si sono svolte fra il 2023 e il 2024, due delle quali promosse dai comitati Pro Pal, la procura di Torino ha chiesto quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e altre tre agli arresti domiciliari. Per altre 10 persone i pm del capoluogo piemontese hanno proposto misure restrittive, come divieti di dimora o obbligo di firme. Sono in tutto 47 gli indagati. La notifica dell’iscrizione nel registro è stata recapitata a pochi giorni dall’inizio del Festival Alta VelocitĂ , rassegna promossa dal movimento No Tav che si è svolta in Valle di Susa tra il 25 e il 27 luglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cortei antagonisti e Pro Pal, la procura di Torino chiede sette arresti

