Aeroporto Cgil e Cisl sull' incontro tra Comune e Uil | Stupore e forte perplessità Serve trasparenza

All'indomani dell'incontro tra la Uiltrasporti nazionale e l'Amministrazione comunale sul futuro dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, Filt Cgil e Fit Cisl esprimono "stupore e forte perplessità ". "Riteniamo del tutto inopportuno e in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza delle.

In questa notizia si parla di: aeroporto - cgil - cisl - incontro

Emergenza precariato all’aeroporto di Catania: la Filt-Cgil lancia l’allarme - "Condizioni di lavoro instabili, contratti reiterati a termine, part-time involontario e stipendi non proporzionati all’intensità delle attività ", è quanto denunciato dalla Filt-Cgil di Catania e dalla Filt-Cgil Sicilia riguardo il personale delle aziende di handling (150 dipendenti) e della Sac.

Emergenza trasporti e mobilità : le preoccupazioni di Filt Cgil e Fit Cisl per l'Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento - Esprimono forti preoccupazioni, la Filt Cgil e la Fit Cisl per l’incremento esponenziale del traffico passeggeri presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento, causato dai disagi operativi dello scalo di Capodichino e dalla sua chiusura temporanea per circa 45 giorni a partire da gennaio 2026.

