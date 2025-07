Gridi vivi emozioni C’è qualcosa nel calcio che dà un senso di comunità | il dottore che prescrive le partite allo stadio come terapia per la depressione

Il calcio come mezzo di connessione e cura per la depressione. Nel Regno Unito lo sport diventa terapia psicologica: “È un’esperienza sociale: ti fa gridare, tifare, vivere emozioni. Per un attimo ti allontani dalla tua vita e ti immergi in qualcosa di diverso. C’è qualcosa, nel guardare una partita, che dà davvero un senso di comunità ”, ha detto il dottor Simon Opher, parlamentare laburista di Stroud – nel Gloucestershire – e promotore dell’iniziativa. “La ricerca dimostra che l’attività fisica migliora la salute mentale e fisica. Sappiamo anche che l’isolamento sociale gioca un ruolo importante nella vita e che la comunità, la connessione e le esperienze condivise possono aiutare le persone a sentirsi meno sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gridi, vivi emozioni. C’è qualcosa nel calcio che dà un senso di comunità”: il dottore che prescrive le partite allo stadio come terapia per la depressione

