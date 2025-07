Ostia Un pasto per due | l’iniziativa di solidarietà nello storico ristorante Peppino a Mare

Ostia, 29 luglio 2025- partita l’iniziativa “Un pasto per due”, progetto pilota di ristorazione solidale promosso da Confesercenti OstiaRoma, su impulso della Presidente Valentina Fabbri Biancone, in collaborazione con lo storico Ristorante Peppino a Mare. Fino al 31 agosto 2025, salvo proroghe, sarĂ possibile scegliere il MenĂą Solidale al costo simbolico di € 30 a persona composto da: Antipasto a scelta tra: SautĂ© di cozze. oppure Frittura di alici e moscardini Primo piatto a scelta tra:. Spaghetto alle vongole (riconosciuto come specialitĂ della casa) oppure Spaghetti allo scoglio Acqua e caffè inclusi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

