Finge di essere un carabiniere e ruba gioielli a un’anziana | 18enne napoletano beccato a Modena

Si è finto carabiniere per entrare in casa di un’anziana e rubarle i gioielli, con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati in una gioielleria in cui sarebbe stato coinvolto il figlio della donna. Per questa rapina, avvenuta a Modena il 6 giugno scorso, un 18enne napoletano è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

