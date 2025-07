Ucraina Trump | Russia ha 10-12 giorni per cessate il fuoco no progressi

Turnberry, 29 lug. (askanews) - "Fisserò una nuova scadenza di 10 o 12 giorni a partire da oggi. Non c'è motivo di aspettare, non c'è motivo di aspettare. Sono 50 giorni, vorrei essere generoso, ma non vediamo alcun progresso" da parte della Russia sul cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa col premier britannico Keir Starmer dopo il loro incontro bilaterale in Scozia rispondendo ai cronisti in merito all'accorciamento - annunciato poco prima - della scadenza di 50 giorni che aveva dato lo scorso 14 luglio alla Russia, con l'imposizione di pesanti dazi se non si fosse raggiunto un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Trump: Russia ha 10-12 giorni per cessate il fuoco, no progressi

Macron, Starmer, Merz e Tusk a Kiev “La Russia accetti una tregua di 30 giorni” - ROMA (ITALPRESS) – “Con gli Usa chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”.

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità: si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

Russia, terminata tregua di 3 giorni - 0.05 Il cessate il fuoco russo di 72 ore in Ucraina, che Kiev ha dichiarato essere stato violato centinaia di volte da Mosca, è terminato alla mezzanotte di sabato (le 23 in Italia).

