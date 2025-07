Promosso con 9 agli esami di terza media i genitori vogliono il 10 e fanno ricorso al Tar | condannati a pagare le spese

Un bel 9 agli esami di terza media non è sufficiente, il ragazzo non è stato valutato per quelle che effettivamente sono le sue straordinarie qualità : meritava un riconoscimento per la sua eccellenza. Lo hanno sostenuto a spada tratta i genitori che, dopo il voto al termine delle prove, si sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

