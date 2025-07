Raoul Bova pronto a denunciare Ryanair e il Napoli | hanno usato dell’attore con Martina Ceretti sui social

Raoul Bova sarebbe pronto a intraprendere una doppia causa civile contro Ryanair e il Napoli per aver utilizzato, senza alcuna autorizzazione, i vocali che l’attore ha inviato a Martina Ceretti: è quanto riporta La Repubblica. Tutto è iniziato con la diffusione degli audio nel programma di Fabrizio Corona, Falsissimo. Audio che in breve tempo sono diventati virali e che, ora, sono anche al centro di un’indagine per una presunta tentata estorsione ai danni dell’attore. Nei giorni immediatamente successivi, infatti, Ryanair ha citato alcune delle frasi contenute nell’audio di Bova sui social X e Facebook: “Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l’app?”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Raoul Bova pronto a denunciare Ryanair e il Napoli: hanno usato dell’attore con Martina Ceretti sui social

