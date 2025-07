Caso Asja Cogliandro il Perugia ora rischia l’esclusione dal campionato A1 La Stampa

La pallavolista del Perugia Asia Cogliandro è stata licenziata dopo aver comunicato di essere incinta; la Cogliandro ha deciso di raccontare la sua vicenda in un’intervista a La Stampa. E ora la società militante in A1 rischia l’esclusione dal campionato di volley. Il Perugia ora rischia l’esclusione dal campionato A1 per il caso Cogliandro. Come riportato dallo stesso quotidiano nell’edizione odierna: Sotto accusa c’è la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, il club per cui Cogliandro è tesserata dal 2023 e che la mette nel roster della prima squadra come testimonia il sito ufficiale della società . «La maternità non può mai essere vista come una colpa, né tantomeno come un ostacolo alla carriera di una sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

