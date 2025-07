Lite per gelosia degenera in aggressione nei confronti della compagna | arrestato 26enne

Ennesimo episodio di violenza domestica nel quartiere Librino, dove un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia al termine di una violenta lite con la compagna. La donna, una 24enne, è stata aggredita e insultata per motivi di gelosia, il tutto sotto gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

