West Nile dove sono i casi in Italia

L’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità del 23 luglio registra 32 casi confermati di infezione da West Nile virus in Italia dall’inizio dell’anno. Quattro i decessi: uno in Piemonte, due nel Lazio (provincia di Latina) e uno in Campania. I nuovi casi segnalati tra il 17 e il 23 luglio sono stati 28, con due pazienti attualmente in terapia intensiva nel Lazio. Le aree più colpite sono il Lazio, con 21 casi (quasi tutti nella provincia di Latina), e la Campania, dove tre casi neuro-invasivi sono stati registrati nel Casertano. Tra questi, un 80enne di Maddaloni deceduto dopo il ricovero e un altro anziano ancora in cura. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - West Nile, dove sono i casi in Italia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Nel Lazio primi 2 casi autoctoni di West Nile, oggi cabina di regia in Regione - (Adnkronos) – Primi casi autoctotoni di West Nile nel Lazio, già accertati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos Salute.

Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione tropicale; Quale zanzara trasmette la West Nile e come distinguerla dalle altre; West Nile in Italia: 32 casi confermati, 21 nella provincia di Latina.

West Nile, 32 casi confermati in Italia. Gli esperti: «Fare attenzione ai sintomi». La mappa dei contagi - Con l’avanzare dell’estate, torna a preoccupare il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare e ormai sempre più presente nel nostro Paese. ilgazzettino.it scrive

West Nile virus: crescono i casi in Italia, rafforzate le misure di prevenzione - Con l’arrivo dell’estate e il diffondersi delle zanzare, torna alta l’attenzione sul West Nile virus (WNV), un’infezione virale trasmessa dalle zanzare del genere Culex e ormai endemica in Italia ... Lo riporta osservatoriomalattierare.it