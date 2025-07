Asja Cogliandro su Instagram | Non cerco pubblicità la verità verrà fuori

«Non mi serve pubblicità, forse la verità non piace». Con un video su Instagram la pallavolista Asja Cogliandro è tornata sul caso del licenziamento dalla Black Angels Perugia Volley dopo la scoperta della sua gravidanza. «Io ho semplicemente raccontato la mia storia», ha esordito la giocatrice dopo aver confessato di aver avuto una giornata molto lunga. «Non sono io quella che ha avuto bisogno di pubblicizzarsi. Se non oggi, se non domani o tra un mese, la verità verrà fuori ». E ancora: «Non ho mai parlato male della società, anche perché tutti sanno cosa ha significato e cos’è per me. Chiedo di rispettare questo momento molto delicato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

