Roma ufficiale Wesley dal Flamengo

Calciomercato, le notizie del 29 luglio 2025 – La diretta La Roma annuncia l’acquisto dell’esterno brasiliano Wesley, prelevato dal Flamengo per 30 milioni. L’Inter stringe per Lookman: oggi atteso un incontro con l’Atalanta Inizio diretta: 290725 10:53 Fine diretta: 290725 23:26 10:53 290725 Milinkovic saluta Torino: "E' stato un onore" Vanja Milinkovic-Savic saluta il Torino per iniziare la sua nuova avventura al Napoli. Il portiere serbo lo fa pubblicando un video su Instagram con un commento al post: “158. sono le volte che abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore farlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, ufficiale Wesley dal Flamengo

