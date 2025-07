Il problema della batteria di Google Pixel 6a continua anche dopo l’update

Secondo un utente, il suo Google Pixe 6a ha preso fuoco sebbene avesse già provveduto ad installare l'aggiornamento risolutivo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il problema della batteria di Google Pixel 6a continua anche dopo l’update

In questa notizia si parla di: google - problema - batteria - pixel

Instagram Consuma Molta Più Batteria Del Previsto: Come Risolvere Il Problema Secondo Google. - Utilizzare gli smartphone sembra che sia diventato più difficile. E la colpa potrebbe essere interamente di Instagram.

Google corregge un fastidioso problema di Wallet su Wear OS - Google corregge un fastidioso bug di Wear OS che richiedeva l'inserimento del PIN di sblocco durante i pagamenti.

L’intelligenza artificiale di Google non ha capito quale aereo è caduto: il problema con Air India - L’intelligenza artificiale di Google ha generato un riassunto sbagliato sull’incidente aereo in India, confondendo il modello dell’aereo coinvolto e diffondendo informazioni imprecise che potrebbero confondere gli utenti in cerca di notizie aggiornate.

Google Pixel Watch 4: novità design, disponibilità in due taglie, quattro colori e maggiore durata batteria Vai su X

Buona domenica a tutti...dopo l'aggiornamento ad android 15 il mio honor 200 lite consuma piú del dovuto in standby...controllato i consumi delle app e non ce nulla di anomalo e ricezione ok! per chi ha lo stesso device avete lo stesso problema? Vai su Facebook

Google Pixel 6a prende fuoco dopo aggiornamento sulla batteria: segnalato un caso; Google Pixel 6a, ancora un incendio della batteria: stavolta dopo l'aggiornamento; Pixel 6a, Google riduce la batteria: tre opzioni per gli utenti, incluso rimborso da 100 dollari..

Google Pixel 6a, ancora un incendio della batteria: stavolta dopo l'aggiornamento - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Pixel 6a: un nuovo caso di incendio nonostante l’aggiornamento di sicurezza per la batteria - Sembra non esserci pace per le batterie di Google Pixel 6a, per cui si è appena registrato un altro caso di incendio spontaneo durante la ricarica. androidiani.com scrive