Tempo di lettura: 2 minuti Salvatore Tortora dopo la vittoria in Supersalita a Luzzi nel TCR si ripete a Sarnano nel CIVM con l’Audi RS3. Nella stessa gara ottimo esordio di Del Prete, terzo in GT con la Ferrari 296 Challenge. Festante in vetrina internazionale nella Porsche Supercup a Spa. Ancora un weekend ricco per i piloti con Licenza Aci Sport e Tessera Aci presso l’ Automobile Club Salerno, protagonisti in salita con il Campionato Italiano VelocitĂ Montagna e in pista sul palcoscenico internazionale della Porsche Supercup Mobil 1, evento collaterale al mondiale di Formula 1. A prendersi la scena in montagna è stato ancora una volta Salvatore Tortora, che dopo il successo ottenuto nella Supersalita di Luzzi ha concesso il bis anche al Trofeo Scarfiotti di Sarnano, imponendosi nel Gruppo TCR con la sua Audi RS3 LMS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Continua il successo dei piloti ACI Salerno: Festante in gara sul circuito di Spa – Francorchamps