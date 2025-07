Paesi Bassi i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich dichiarati personae non gratae

I ministri dell’estrema destra israeliana Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich sono stati dichiarati ufficialmente « personae non gratae » dai Paesi Bassi, che hanno comunicato l’intenzione di registrarli come «stranieri indesiderati nel sistema Schengen». La decisione, resa nota dal ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp e riportata dal Jerusalem Post, è motivata dal fatto che i due ministri «hanno ripetutamente incitato alla violenza dei coloni», oltre ad aver «sostenuto l’espansione degli insediamenti illegali e invocato la pulizia etnica a Gaza ». Il governo olandese ha anche previsto la convocazione dell’ambasciatore israeliano all’Aia per chiedere un cambio di linea all’esecutivo guidato da Netanyahu. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paesi Bassi, i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich dichiarati «personae non gratae»

