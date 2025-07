Alzheimer il farmaco rivoluzionario che elimina i marcatori della malattia Non ha effetti collaterali

Un nuovo farmaco promette di cambiare radicalmente la lotta contro l’ Alzheimer. Si chiama Trontinemab e i primi risultati ottenuti nella sperimentazione lo definiscono già un trattamento "rivoluzionario". È in grado di eliminare le placche amiloidi nel cervello, considerate uno dei principali indicatori biologici della malattia. Ma la notizia ancora più promettente è che non presenta effetti collaterali significativi. I dati più recenti sono stati presentati durante la Conferenza internazionale dell’Alzheimer’s Association, tenutasi a Toronto, in Canada, dove i ricercatori hanno illustrato i risultati di una sperimentazione condotta su larga scala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alzheimer, il farmaco rivoluzionario che elimina i marcatori della malattia. "Non ha effetti collaterali"

In questa notizia si parla di: alzheimer - farmaco - rivoluzionario - malattia

L’IA contro l’Alzheimer: scopre causa genetica e un farmaco innovativo - L’ intelligenza artificiale (IA)  sta rivoluzionando la ricerca medica, e uno studio recente sull’ Alzheimer  ne è la prova tangibile.

Alzheimer, arriva il primo farmaco che rallenta la malattia: come funziona - A soffrirne di una forma di demenza nel mondo sono oltre 55 milioni di persone, di cui 1,2 milioni in Italia (nel 60-70 per cento dei casi si tratta di Alzheimer).

Alzheimer, il farmaco rivoluzionario: elimina i marcatori della malattia dal cervello. «Non ha effetti collaterali»; Alzheimer, il farmaco rivoluzionario che elimina i marcatori della malattia. Non ha effetti collaterali; Lecanemab approvato per l'Alzheimer precoce, il Centro CARD primo centro a somministrare il farmaco | IRCCS.

Alzheimer, il farmaco rivoluzionario che elimina i marcatori della malattia. "Non ha effetti collaterali" - I primi risultati clinici indicano che il farmaco è in grado di eliminare le placche amiloidi dal ce ... Secondo ilgiornale.it

Alzheimer, il farmaco rivoluzionario: elimina i marcatori della malattia dal cervello. «Non ha effetti collaterali» - Un nuovo farmaco potrebbe arrestare la progressione del morbo di Alzheimer, dando speranza a migliaia di persone affette da questa malattia. Lo riporta msn.com