Supplenze docenti GaE e GPS al 30 giugno e 31 agosto 150 preferenze | ecco come modificare la domanda entro il 30 luglio ore 14

Fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sono aperte le funzioni su Polis Istanze online per la compilazione delle domande per i supplenti finalizzate alla scelta delle 150 preferenze, alle assunzioni da prima fascia GPS sostegno e alla riconferma dei docenti di sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - preferenze - supplenze - giugno

Graduatorie concorsi docenti: dati riserve, precedenze e preferenze in un’area riservata. Novità Decreto PA 2025 - Una delle novità apportate al reclutamento del personale scolastico è la "maggiore trasparenza" delle graduatorie dei concorsi.

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità . Pillole di QuestionTime - Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stato affrontato un tema cruciale per i docenti in attesa di incarico per l’anno scolastico 2025/2026: la gestione della domanda delle 150 preferenze, con un focus sulla dichiarazione di disponibilità alla continuità e le sue conseguenze.

Supplenze docenti 2025: chi ha rinunciato alla nomina assegnata può compilare di nuovo la domanda per le max 150 preferenze? E chi ha abbandonato nel corso dell’anno? - Supplenze GaE e GPS 2025/2026: qual è la sanzione per la rinuncia all'incarico e quale quella per l'abbandono dello stesso.

Supplenze docenti al 31 agosto o 30 giugno 2026: le preferenze da inserire nella domanda sono max 150 (non solo scuole) Vai su X

Presentazione della domanda per le 150 preferenze GPS 2025/26, fondamentale per l’assegnazione delle supplenze annuali e fino al 30 giugno. Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) Vai su Facebook

Supplenze docenti al 31 agosto o 30 giugno 2026: le preferenze da inserire nella domanda sono max 150 (non solo scuole); Supplenze GaE e GPS 2025/26: domanda 150 preferenze scade il 30 luglio ore 14.00. [LO SPECIALE con le RISPOSTE AI QUESITI]; Docenti precari al 30 giugno: giurisprudenza consolidata sui ricorsi per ferie non godute.

Supplenze docenti GaE e GPS al 30 giugno e 31 agosto: come modificare la domanda dopo l’inoltro. Le FAQ del Ministero - Fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sono aperte le funzioni su Polis Istanze online per la compilazione delle domande per i supplenti ... Segnala orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2025/26, algoritmo analizza le preferenze nell’ordine inserito e associa la cattedra solo se disponibile in quel turno di nomina - Come funzionerà l'algoritmo che assegna le cattedre L 31 agosto o 30 giugno disponibili per l'anno scolastico 2025/26 agli aspiranti che presentano la domanda delle max 150 preferenze entro il 30 lugl ... Si legge su orizzontescuola.it