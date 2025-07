Mondiali tuffi 2025 il programma di domani 30 luglio | orari tv italiani in gara

Mercoledì 30 luglio all’ OCBC Aquatic Center di Singapore andrĂ in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherĂ di certo e in questo day-5 lo schedule prevede i preliminari della gara femminile dalla piattaforma e l’atto conclusivo del sincro misto dal trampolino 3m. In casa Italia l’italo-canadese Sarah Jodoin Di Maria andrĂ a caccia della qualificazione per la finale, nella specialitĂ piĂą complicata e affascinante del programma iridato. La nostra portacolori punterĂ sulla consistenza di rendimento, non avendo un programma ad altissimo coefficiente di difficoltĂ . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (30 luglio): orari, tv, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - tuffi - programma - luglio

