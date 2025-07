' San Lorenzo sull' Etna | esprimi un desiderio'

Non esiste posto migliore dell’Etna per osservare le stelle cadenti. Tramonto, cena con prodotti locali, shooting stars e buio totale sotto i crateri sommitali sono alcuni degli ingredienti che renderanno quest’escursione un’esperienza indimenticabile. L'escursione è idonea a coloro che sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Lorenzo sull'Etna: le stelle da Piano Vetore - Una serata speciale di San Lorenzo immersi nella quiete e nella bellezza del nostro vulcano, godendoci il tramonto, la luna (quasi) piena e le stelle nella notte di San Lorenzo.

San Lorenzo sull'Etna: le stelle in Valle del Bove - Per la serata di San Lorenzo vi proponiamo un percorso semplice e rilassante, assolutamente fuori dai circuiti di massa, immersi nella natura e con possibilitĂ di ammirare bellissimi scorci.

'San Lorenzo sull'Etna: esprimi un desiderio' - L'escursione non è adatta a chi soffre di problemi cardiovascolari, respiratori o di ipertensione e alle gestanti. Segnala cataniatoday.it

