Raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza Meloni | Attacchi inaccettabili

Durante un raid aereo israeliano è stata colpita la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Due persone sono rimaste uccise, come confermato dal Patriarcato Latino di Gerusalemme in una nota: "Con grande dolore il Patriarcato Latino di Gerusalemme può ora confermare che due donne sono morte come conseguenza di un attacco apparentemente di Israele che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia, questa mattina". Dodici persone invece sarebbero rimaste ferite, tra queste il parroco, Padre Gabriel Romanelli, che ha riportato una lieve ferita a una gamba. L’esercito israeliano ha parlato di “errore di tiro” in merito all’attacco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Meloni: "Attacchi inaccettabili"

In questa notizia si parla di: israeliano - chiesa - sacra - famiglia

Raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza: ferito padre Gabriel Romanelli. Meloni: “Inaccettabili attacchi ai civili” - È stata colpita da un raid israeliano la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, unico luogo di culto cattolico nella Striscia.

Raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Meloni: "Attacchi inaccettabili" - Durante un raid aereo israeliano è stata colpita la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Due persone sono rimaste uccise, come confermato Patriarcato Latino di Gerusalemme in una nota: "Con grande dolore il Patriarcato Latino di Gerusalemme può ora confermare che due donne sono morte come conseguenza di un attacco apparentemente di Israele che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia, questa mattina".

Raid israeliano danneggia la chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza: otto feriti, gravi due donne - L’unica chiesa cattolica di Gaza colpita durante un attacco aereo: tra gli otto feriti anche il parroco, gravi due donne.

“Continuano a giungere notizie drammatiche da #Gaza, esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la chiesa cattolica della Sacra Famiglia. Prego per le vittime e sono particolarmente vicino ai loro familiari e tutti i parrocchiani” Vai su X

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato Papa Leone XIV per esprimere «il rammarico» di Israele per il «tragico incidente» del 17 luglio, in cui è stata colpita la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Durante la conversazione, il Papa ha chi Vai su Facebook

Raid contro la parrocchia di Gaza. La condanna del Patriarcato di Gerusalemme; Israele ha attaccato l’unica chiesa cattolica nella Striscia di Gaza; GAZA: qualcosa si muove ma troppo tardi.

Israele ha colpito la Chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, ferito il parroco Gabriel Romanelli - Nel cuore della devastazione di Gaza, la Chiesa cattolica della Sacra Famiglia rappresenta un rifugio per la piccola comunità cristiana e ospita oggi circa 500 sfollati ... Si legge su italiaoggi.it

Raid israeliano sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza: ferito padre Romanelli. Patriarcato: “Leader alzino la voce” - È stata colpita da un raid israeliano la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, unico luogo di culto cattolico nella Striscia. ilfattoquotidiano.it scrive