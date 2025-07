Immissioni in ruolo 25 26 | anno prova non si ripete nello stesso grado anche se assunti con riserva Vincoli e mobilità

Il docente neoassunto in ruolo deve svolgere l'anno di prova, a meno che non l'abbia già svolto e superato per il medesimo grado di nuova assunzione. Vincolo triennale e possibilità di presentare domanda di mobilità . L'articolo Immissioni in ruolo 2526: anno prova non si ripete nello stesso grado, anche se assunti con riserva. Vincoli e mobilità . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo 25/26 di docenti già di ruolo: chi è assunto nello stesso grado non deve ripetere anno di prova; Anno di prova: si può rinviare e svolgere in assegnazione provvisoria in sede diversa? [FAQ e chiarimenti]; Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione: è indispensabile rispettare importanti condizioni previste nel CCNI.

