Audio rubati a Raoul Bova pronte le denunce Chi c' è nel mirino dell' attore

Gli audio di Raoul Bova resi pubblici a sua insaputa potrebbero scatenare anche cause legali. È l'indiscrezione che trapela dal quotidiano La Repubblica, secondo il quale si starebbe valutando una doppia causa civile, una contro Ryanair e una contro il Napoli Calcio. Entrambi, infatti, avrebbero strumentalizzato il caso dei messaggi tra l'attore e la modella Martina Ceretti a fini promozionali. Mentre la formazione calcistica avrebbe condiviso un video in cui è presente il messaggio vocale originale dell'attore, la colpa della compagnia aerea sarebbe quella di aver creato dei post con le frasi che si sentono nei vocali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Audio rubati a Raoul Bova, pronte le denunce. Chi c'è nel mirino dell'attore

Crisi Raoul Bova-Rocio Munoz, arriva un audio che inchioderebbe l’attore: lo scoop di Fabrizio Corona - La storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz sembra che sia giunta alla fine dopo tredici anni d’amore che hanno portato alla nascita delle figlie Luna ed Alma.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la Procura apre un'inchiesta sugli audio a Martina Ceretti: «L'attore è stato ricattato» - Raoul Bova sarebbe stato ricattato prima della pubblicazione degli audio privati con Martina Ceretti.

Raoul Bova, inchiesta per audio rubati: procura Roma indaga per tentata estorsione all’attore - (Adnkronos) – La Procura di Roma indaga per tentata estorsione ai danni dell'attore Raoul Bova. A riportare la notizia è Repubblica.

Raoul Bova vuole denunciare il Napoli, c’entra ancora il TikTok del club di De Laurentiis Il TikTok del Napoli ha riprodotto l'audio originale di Bova in uno dei vocali in un video con De Bruyne. Per l'attore si tratta di una gravissima violazione della sua privacy. Vai su X

Martina Ceretti, indagato l'amico per audio e chat rubati a Raoul Bova?: «Sotto sequestro il cellulare della modella». La presunta estorsione ai danni dell'attore Vai su Facebook

Raoul Bova vuole denunciare il Napoli per aver utilizzato l'audio con Ceretti per promuovere De Bruyne; Perché Raoul Bova vuole denunciare il Napoli: ha usato l'audio con Ceretti per un video con De Bruyne; Audio rubati a Raoul Bova, indagato un amico della modella Ceretti.

Audio rubati a Raoul Bova, pronte le denunce. Chi c'è nel mirino dell'attore - Anche alcune aziende hanno creato contenuti basati sui messaggi inviati a Martina Ceretti. Si legge su ilgiornale.it

Raoul Bova si ribella al meme: ora vorrebbe denunciare chi ha usato i suoi audio - Secondo delle indiscrezioni riportate dal quotidiano La Repubblica, l'attore Raoul Bova starebbe pensando di denunciare Ryanair e il Napoli Calcio ... fanpage.it scrive