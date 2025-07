Presence è il punto di vista di Steven Soderbergh sulle case infestate

La casa è da sempre un luogo, un tema, un punto di riferimento per le storie cinematografiche, come nel caso di Presence di Steven Soderbergh. Lo è in quanto luogo di nascita, luogo di protezione, luogo di appartenenza e di ritorno che si è fatto sia ambiente scenico per i racconti ad immagini, sia metaforico per i propri significati. Esattamente come nel caso del film dell’autore statunitense, la cui piega sperimentale prosegue inesorabile mentre continua ad uscire al cinema con un film all’anno, ogni volta diverso, concettuale e originale esattamente come l’anima camaleontica e inarrestabile di Soderbergh. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

