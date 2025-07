MO premier palestinese | Hamas deve deporre le armi

New York, 29 lug. (askanews) - Hamas deve deporre le armi e cedere il controllo di Gaza all'AutoritĂ nazionale palestinese, per ripristinare la sicurezza nel territorio devastato dal conflitto. Lo ha sottolineato il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa. "Israele deve ritirarsi completamente dalla Striscia di Gaza e Hamas deve rinunciare al suo controllo sulla Striscia e consegnare le sue armi all'Anp" (AutoritĂ nazionale palestinese), ha detto Mustafa durante una conferenza sulla soluzione dei due stati per Israele e Palestina alle Nazioni Unite a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Š Quotidiano.net - M.O., premier palestinese: Hamas deve deporre le armi