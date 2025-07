Zelensky ' 22 morti e 85 feriti in 24 ore in Ucraina'

Nelle ultime 24 ore, "quando tutti avevano ricominciato a sperare nella fine delle uccisioni, l' esercito russo ha ucciso 22 persone in Ucraina. e altre 85 sono rimaste ferite", mentre "sotto i bombardamenti russi sono finite 73 città e villaggi ucraini": lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E questo avviene "dopo che gli Stati Uniti hanno espresso una posizione molto chiara, sostenuta dal mondo intero, secondo cui la Russia deve porre fine a questa guerra e passare alla diplomazia ", ha sottolineato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, '22 morti e 85 feriti in 24 ore in Ucraina'

In questa notizia si parla di: zelensky - ucraina - morti - feriti

Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa - L'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti.

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva.

Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato - Roma, 8 mag. (LaPresse) – Al presidente americano, Donald Trump, “ho confermato che l’Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasi formato.

UCRAINA - Zelensky: "Nuovo attacco russo, il bilancio è di 2 morti e 15 feriti" https://ift.tt/ESMGdsV Vai su X

SUMY, KHARKIV, DNIPRO E ALTRE CITTA' ATTACCATE DALLA RUSSIA I raid contro più regioni dell’Ucraina hanno causato almeno due morti e otto feriti. In particolare, nella regione di Dnipropetrovsk, il governatore Serhiy Lisak ha parlato di una "notte terri Vai su Facebook

Zelensky, '22 morti e 85 feriti in 24 ore in Ucraina'; Zelensky: 22 morti e 85 feriti in 24 ore in Ucraina; Guerra in Ucraina, Zelensky: 22 morti e 85 feriti in 24 ore nel nostro Paese.

Zelensky, '22 morti e 85 feriti in 24 ore in Ucraina' - Nelle ultime 24 ore, 'quando tutti avevano ricominciato a sperare nella fine delle uccisioni, l'esercito russo ha ucciso ... Segnala notizie.tiscali.it

Zelensky denuncia nuovi attacchi russi con 22 morti in Ucraina - Nelle ultime 24 ore, "quando tutti avevano ricominciato a sperare nella fine delle uccisioni, l'esercito russo ha ucciso 22 persone in Ucraina e altre 85 sono rimaste ferite", mentre "sotto i ... Da laregione.ch