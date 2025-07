Addio a Salvatore Gionta capitano della nazionale di pallanuoto alle Olimpiadi di Roma ’60 Con lui se ne va un pezzo della storia dello sport pontino

ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvatore Gionta, ex capitano del leggendario Settebello alle Olimpiadi di Roma 1960, è venuto a mancare oggi all’età di 94 anni. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia della pallanuoto italiana, un atleta che ha raggiunto vette straordinarie sia in piscina che fuori, diventando una figura di riferimento per le nuove generazioni di sportivi. Una carriera d’oro tra Olimpiadi e successi internazionali. Nato a Formia, in provincia di Latina, Salvatore Gionta ha lasciato il segno nel mondo della pallanuoto internazionale. La sua impresa più grande è senza dubbio il titolo olimpico conquistato nel 1960 a Roma, dove guidò la nazionale italiana alla vittoria contro la Jugoslavia, un trionfo che ha segnato un punto di svolta nella storia dello sport azzurro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

