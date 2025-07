Melina Frattolin | arrestato il padre

Melina Frattolin era una bimba di soli 9 anni ed abitava in Canada. La denuncia di sparizione era stata presentata dal padre il 19 luglio sera, in cui era sorta la preoccupazione che quella denuncia potesse nascondere ben altro. Il papĂ della bambina, l’imprenditore Luciano Frattolin, di origini italiane, 45 anni, aveva anche  ipotizzato un . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Melina Frattolin: arrestato il padre

Melina Frattolin trovata morta: cosa emerge dall’autopsia - Melina trovata morta, scoperta choc dall’autopsia: “Perché il padre l’avrebbe uccisa” – Melina Frattolin, una bambina di nove anni originaria del Canada, è diventata il simbolo di una tragedia inaspettata che ha scosso profondamente sia la comunità canadese che statunitense.

"Luciano ha annegato sua figlia Melina": i risultati dell'autopsia sulla bambina di 9 anni trovata morta - Melina Frattolin sarebbe morta per "asfissia da annegamento" e dietro il suo decesso ci sarebbe il padre Luciano. Scrive today.it

