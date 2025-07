Travolta da un’auto mentre attraversa sbalzata sul parabrezza | è grave alla Poliambulanza?

Terribile incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 28 luglio, a Lonato del Garda. Erano da poco passate le 22.30 quando, lungo via Isonzo, una donna di 58 anni è stata travolta da una Dacia Sandero.L’incidente è avvenuto nei pressi di un’area di servizio: la 58enne stava attraversando la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

