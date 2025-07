Ubriaco alla guida con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite | denunciato un 20enne rischia fino a 6mila euro di multa

Si era messo alla guida del mezzo in evidente stato di ebbrezza e, all'alt di una pattuglia del reparto radiomobile della polizia locale, il suo tasso alcolemico è risultato essere tre volte superiore a quello consentito, oltre la soglia di 1,5 grammi per litro.Alla guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Si mette alla guida con tasso alcolemico superiore al limite, scatta la denuncia - Continua senza sosta il capillare controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Copparo.

Trento, fermato con tasso alcolemico 5 volte oltre il limite: denunciato 50enne - Da oggi entra in vigore l'obbligo del cosiddetto "alcolock" per chi viene colto a guidare in stato di ebbrezza ... Riporta rainews.it

Trento, 50enne fermato con un tasso alcolemico 5 volte sopra il limite: patente sospesa - Droga, parchi cittadini al setaccio: segnalati tre giovani (uno minorenne), i carabinieri hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina ... Si legge su giornaletrentino.it